الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وكيل الأزهر لمنسقى "سفراء الأزهر": عليكم دور كبير فى تشجيع شباب الأزهر لإبراز مهاراتهم

د. الضويني
د. الضويني

قال الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، إن مشروع «سفراء الأزهر» الذي تضطلع به منظمة «خريجي الأزهر» يؤدي خدمات جليلة لأبنائنا الطلاب الأزهريين؛ لتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، مطالبا بالمزيد من الجهد حتى يتم تضافر الجهود بين الجامعة ومجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهرية للمشاركة الفعالة في هذا المشروع؛ ليكون هذا العام منطلقًا جديدًا لإضافة ما هو أفضل للمتدربين.

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جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمشروع «سفراء الأزهر» في مستهل العام الجديد، بمقر المنظمة بمدينة نصر، والذي حضره أ.د سلامة داود، وئيس جامعة الأزهر، ود.محمد المحرصاوي، وأسامة ياسين - نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والسادة نواب رئيس جامعة الأزهر.

كما طالب بتفعيل أنشطة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال هذا المشروع بمشاركة الفروع الداخلية وبالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، وأشاد أيضًا بخريجي الأزهر النابغين الذين يتولون مواقع مهمة في المجتمع.

حضر اللقاء منسقو مشروع «سفراء الأزهر» بالكليات المختلفة على مستوى الجمهورية.

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف قطاع المعاهد الأزهرية سفراء الأزهر

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