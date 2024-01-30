الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الاتصالات يغادر إلى المجر لتعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة اليوم، متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست في زيارة تستغرق يومين؛ يعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين حكوميين وعدد من مسؤولى الشركات المجرية لبحث التعاون وضخ استثمارات جديدة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وتعزيز التعاون المشترك بين مصر والمجر في المجالات ذات الصلة.

بحث العلاقات المصرية المجرية لضخ استثمارات جديدة 

 

ومن المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت فى مائدة مستديرة تنظمها الوكالة المجرية لترويج الصادرات، بحضور عدد من الشركات المجرية المتخصصة العاملة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وزير الاتصالات يشارك في ورشة عمل تنظمها وزارة الاقتصاد الوطني بالمجر

 

كما يشارك الدكتور عمرو طلعت فى ورشة عمل تنظمها وزارة الاقتصاد الوطني بالمجر، وجامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد حول النظام الإيكولوجي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة المجر، حيث سيتم خلالها تسليط الضوء على فرص التعاون المقترحة بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

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