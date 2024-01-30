مديريات الزراعة والطب البيطري تضبط 5007 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 130 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 23 وحتى 29 يناير الجاري.

علاج 2955 رأس ماشية في الجيزة

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قافلة بيطرية مجانية لدعم المربين في قرية كفر الواصلين بمركز ومدينة أطفيح، حيث تم عمل رش وتجريع وعلاج 2955 رأس ماشية، وتم عقد ندوة إرشادية للامراض المشتركة وأهمية التحصين.

كما شنت المديرية حملاتها الرقابية علي الاسواق حيث تم ضبط 5007 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما اعلنت المديرية انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي.

إزالة 19 حالة تعد على الاراضي الزراعية

بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعا مع مديري الإدارات، ومفتشي الإرشاد والمكافحة، حيث تناول الاجتماع أهمية تكثيف التواصل مع المزارعين، للوصول إلى أعلى إنتاجية من محصول القمح، فضلا عن المتابعة والمرور الدائم على الزراعات، كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، وبالتنسيق مع كلية الزراعة جامعه المنوفية، قافلة زراعية تحت عنوان التنمية المستدامة لاستيراتيجية مصر 2030 والعوامل المؤثرة على محصول البطاطس للحصول على أعلى إنتاجية، كما تم إزالة 19 حالة تعد على الاراضي الزراعية، كذلك المرور علي زراعات القمح والحقول الإرشادية بمركز قويسنا.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع مسئولي الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح حيث تم مناقشة اهم التوصيات الفنية لمحصول القمح فى هذه الفترة، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية والمرور الحقلي على محصول بنجر السكر بمركز بلقاس، كما نظمت مديرية الطب البيطري، قافلة علاجية مجانية، بنطاق إدارة ميت غمر، لدعم المربين بالمجان.

إطلاق قافلة بيطرية مجانية في الشرقية

كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بقرية منشأة ابوعمر مركز الحسينية حيث تم فحص وعلاج 250 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و230 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و4 راس جراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 210 رأس ماشـية و100 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش 500 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 400 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لـ 650 طائرا، كما شنت المديرية 11 حملة تم المرور فيها على 33 سوقا لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، اجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية، لمتابعة سير العمل ومناقشة جميع المعوقات التي تواجه الإدارات، كما تم إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، كذلك المرور على الحقول الإرشادية لمحصول القمح، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعتها لعمليات صرف الأسمدة، ومتابعة الزراعات الشتوية، كما تم عقد ندوة إرشادية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بالمحصول.



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات وخاصة زراعات القمح ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية، كما تم عقد اجتماع الحملة القومية للقمح حيث تم تكريم المتميزين خلال الموسم ومناقشة كافة المستجدات المتعلقة بالأنشطة الزراعية لمحصول القمح، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة خطة العمل الاسبوعية وعرض أهم الانجازات التي تم تحقيقها، كما تم متابعة الوحدة البستانية بالمديرية وتنظيف الأحواض وإعادة تخطيطها وتسوية الأرض، كما تم وايضا تنفيذ دورة تدريب المدربين على تطبيقات الزراعة الذكية مناخيا في الإنتاج الحيواني والنباتي لميسرين المدارس الحقلية بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو، كما تم التدريب العملي على زراعة الازولا.

انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام في الفيوم

وخلال هذا الأسبوع أيضا أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع قري ومراكز المحافظة، وقد تم تفقد بعض اللجان لمتابعة سير عملية التحصين والاطمئنان على توصيل خدمة التحصين لجميع المربين، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور لمتابعه بساتين الموالح بمركز ساحل سليم.

بينما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الضأن، وذلك من خلال لجان التحصين من قبل الأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية على مستوي المحافظة.

عقدت مديرية الطب البيطري بالمنيا، اجتماعا مع مديري الإدارات الداخلية والخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس إستعدادًا لإنطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وتنشيط التأمين على الماشية بجميع مراكز المحافظة.