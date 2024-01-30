الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تتابع مصانع وشركات الفراولة المعدة للتصدير

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عن تنظيم المعمل زيارة ميدانية لإحدى الشركات التي تستفيد بخدمات المعمل، وشملت زيارة مصنع الخضر والفاكهة المجمدة الخاص بالشركة، أيضا تفقد مصنع الخضر والفاكهة المجمدة بمدينة السادات بالمنطقة الصناعية. 

وأضافت عبداللاه، أنه جرى خلال الزيارة بحث زيادة أوجه التعاون مع الشركة للاستفادة بخدمات المعمل المختلفة، في حضور المدير التنفيذي ومدير المصنع، كما تم الاجتماع بأهم موردي الشركة من منتجي الفراولة بحضور فريق عمل من الشركة من أقسام الجودة والبحث والتطوير ومعامل الشركة، ومناقشتهم في أهم المشكلات التي تقابلهم خلال مراحل إنتاج الفراولة وحتى توريد المنتج للشركة بسبب متبقيات المبيدات أو وجود ملوثات أخرى مثل الملوثات الميكروبية أو العناصر الثقيلة، ودار خلال هذا الاجتماع الرد على استفساراتهم وتوضيح أهم أسباب وجود متبقيات مبيدات في المنتج وكيفية المساعدة في إنتاج محصول مطابق للمواصفات الدولية وذات حدود مقبولة من متبقيات المبيدات.

ثاني أكبر شركة مصدرة للفراولة المجمدة في مصر

تابعت أنه جرى الاتفاق على قيام المعمل بعمل يوم تدريبي كامل بمقر المصنع، يضم أساليب وطرق سحب العينات ومعنى الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات وأهم الملوثات الميكروبية والعناصر الثقيلة على محصول الفراولة، في إطار قيام المعمل بالدور الإرشادي مع منتجي ومصدري ومصنعي الحاصلات الزراعية مما له أكبر الأثر على خفض الملوثات ومتبقيات المبيدات بالمنتجات المعدة للتداول بالسوق المحلي أو للتصدير.

وتعتبر هذه الشركة هي ثاني أكبر شركة مصدرة للفراولة المجمدة على مستوى مصر آخر 3 أعوام، كما تقوم بتصدير الفراولة الطازجة والخرشوف ومحاصيل أخرى. 

من الجدير بالذكر أن مصر هي الدولة الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة، كم أنها إحد أهم الدول المصدرة للفراولة الفريش، وتصدره مصر إلى الدول العربية والأوربية، ومن أهمها السعودية وإنجلترا.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعي لتحليل متبقيات المبيدات الأغذية

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