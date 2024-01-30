لمواجهة "التهديد الصينى".. الهند تستعد لتسليم صواريخ "براهموس" للفلبين

تستعد الهند لتلبية طلبية من الفلبين لشراء صواريخ "براهموس"، وهي خطوة تعتبر مهمة لصناعة الدفاع الهندية في مجال الصادرات، حسبما أفاد تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وهذا الاتجاه يعزز العلاقات بين نيودلهي ومانيلا، خصوصًا في ظل التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان من جانب الصين.

وأفادت "نيوزويك" بأن عملية التسليم من المقرر أن تتم بحلول الشهر المقبل، وتأتي بعد عامين من إبرام الهند، والفلبين، صفقة بقيمة 375 مليون دولار تقريبًا.

وتهدف الصفقة إلى تزويد مشاة البحرية الفلبينية بثلاث بطاريات صواريخ جوالة (كروز)، مضادة للسفن أسرع من الصوت، من طراز "براهموس"، والتي يُمكن إطلاقها برًا أو جوًا.

وتُعد الفلبين أقدم حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، وأدت مخاوفهما المشتركة، من التعزيزات العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي إلى زيادة التقارب بين البلدين، كما تقول المجلة.