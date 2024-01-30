الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيثم الحاج لـ"الشاهد": أطالب بتضافر الجهود لرعاية المواهب المصرية بشتى القطاعات

هيثم الحاج
هيثم الحاج

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي، والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه يتم عمل مسابقات للكشف عن مواهب الأطفال ودعمهم بالجوائز مثل جائزة المبدع الصغير، ولكن لا يجب التوقف عند هذا الحد، بل يجب رعاية هؤلاء الأطفال ودعمهم وتسويقها بشكل جيد.

رعاية المواهب المصرية

وأكد الدكتور هيثم الحاج، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يطالب بأن يكون هناك تضافر بين مؤسسات الدولة للكشف عن المواهب في مختلف القطاعات وتسويقهم إعلاميًا للاستفادة من تسويقهم بما يعود بالصالح لمصر.

الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

هيثم الحاج الدكتور هيثم الحاج أستاذ النقد الأدبي اكسترا نيوز محمد الباز الشاهد

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