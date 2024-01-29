الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأييد حبس نسرين طافش 3 سنوات في قضية شيك

نسرين طافش
نسرين طافش

أصدرت محكمة جنح أكتوبر اليوم قرارًا يقضي برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات وتأييد حكم أول درجة في قضية شيكات لصالح المدعوة نشوي صفاء الدين.

وشهدت آخر جلسة غياب نسرين طافش عن الحضور، حيث تسلمت المحكمة تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.

ووجهت النيابة العامة للفنانة نسرين طافش تهمة أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وكشفت التحقيقات عن أنه من واقع الأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

كما قدم دفاع المجنى نشوي ثفاء الدين عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

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