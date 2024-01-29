الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رضا هيكل: نبني جيلا جديدا لمنتخب الطائرة وهدفنا تحقيق نتائج مشرفة

هيكل
هيكل

أكد رضا هيكل قائد منتخب مصر للكرة الطائرة، أن المنتخب شارك في تصفيات المنطقة الخامسة بعناصر عديدة من الشباب وهي خطوة مهمة من الاتحاد المصري للكرة الطائرة لبناء جيل جديد.

وقال “هيكل” في تصريحات له، عقب تحقيق المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة والتأهل لدورة الألعاب الإفريقية: "نبني جيلًا جديدا هي خطوة هامة خاصة أن الأندية في مصر تمتلك العديد من المواهب الشابة، تصفيات المنطقة الخامسة كانت فرصة لهؤلاء الشباب لمنحهم الخبرة قبل المشاركة في منافسات كبرى مثل دورة الألعاب الإفريقية و الأولمبياد.

وواصل أن المنتخبات الإفريقية تطورت كثيرا في الفترة الأخيرة مشددًا في الوقت نفسه على أن منتخب مصر يسير على النهج الصحيح في الفترة الأخيرة وهو مانتج عنه التتويج ببطولة إفريقيا و التأهل للأولمبياد.

وأتم “هيكل” تصريحاته: نتمنى مواصلة تحقيق النتائج المشرفة لمصر في كافة المنافسات التي نشارك بها.

وتمكن المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة من تحقيق المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، وذلك بعدما حقق الفوز أمس على نظيره كينيا بنتيجة 3/0 في ختام التصفيات التي أقيمت خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

من جانبه أكد أحمد سمير المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال، أن الجميع بالمنتخب كان يستهدف تحقيق المركز الأول بتصفيات لمنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية ، وهي التصفيات التي أقيمت على أرض مصر و بالفعل نجح منتخب الفراعنة في ذلك .

وتابع: “كان تركيزنا على مباراة كينيا بشكل أكبر من مباراة بوروندي خاصة أن منتخب كينيا يتمتع بعدد من العناصر المميزة كما أنها فرصة مهمة للاعبينا الشباب أن يكتسبوا خبرة من خلال هذه المواجهات قبل المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية”.

وأضاف: “تصفيات المنطقة الخامسة كانت فرصة جيدة للاعبينا الشباب أن يكتسبوا خبرة خاصة أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر لديه خطة للنزول بالأعمار السنية للمنتخب الوطني مع وجود عناصر الخبرة الأساسية في المنتخب”.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد معسكرات مغلقة استعدادا لدورة الألعاب الإفريقية وقد تشهد قائمة المنتخب ضم أسماء جديدة لم تتواجد في قائمة المنتخب بتصفيات المنطقة الخامسة.

وتمكن المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة من تحقيق المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، وذلك بعدما حقق الفوز أمس على نظيره كينيا بنتيجة 3/0 في ختام التصفيات التي أقيمت خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة الأولمبياد الإفريقية و الأولمبياد هيكل المنطقة الخامسة

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