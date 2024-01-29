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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأربعاء.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية طفلتي الأسانسير

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنح مدينة نصر تحديد أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية طفلتي الأسانسير بمدينة نصر.

وأحالت النيابة المتهمين في الواقعة إلي المحاكمة الجنائية عقب اعترافهم بالاشتراك مع الأب في اختطاف الطفلتين مقابل مبالغ مالية.

وكشفت أجهزة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 /12 /2023 تقدمت والدة الطفلتين مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها محاسب بإحدى الدول، وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وبإجراء التحريات، تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثانى سائق السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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