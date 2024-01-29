الحبس سنة لطبيب فى واقعة وفاة الطفل أيوب بالإسكندرية

قضت محكمة مستأنف الرمل أول بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بجلسة الاستئناف، فى واقعة الطفل أيوب، بالحبس سنة لطبيب التخدير فى تهمة الإهمال الطبي والتسبب فى وفاة الطفل، والتى تحمل رقمي 23739 سنة 2023 جنح، ومستأنف رقم 14971 سنة 2023.

تفاصيل القضية

كانت محكمة جنح أول الرمل، المنعقدة بمجمع محاكم محمد كريم بالاسكندرية، قضت ببراءة طبيب التخدير فى القضية رقم 23739 لسنة 2022 جنح الرمل أول بتهمة الإهمال طبى، فى وفاة الطفل أيوب.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل، بورود بلاغ من والد الطفل يفيد بوفاة نجله نتيجة إهمال طبى داخل أحد المراكز الطبية.

وأشارت الأسرة فى بلاغها إلى أن الطفل كان يعانى من سعال دور برد شديد، وأنه تم توقيع الكشف عليه بأحد المراكز الطبية، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين وجود ما يعيق دخول الهواء إلى مجرى الرئة اليسرى، واشتباه الطبيب فى وجود مشاكل فى التنفس وطالب بإجراء عدد من الأشعة.

وأضاف البلاغ أنه بالتوجه إلى طبيب آخر، أكد على وقوف قطعة مكسرات بمجرى التنفس، وطالبها بإجراء منظار الطفل ودخل لإجراء عملية جراحية وأكدت الممرضات أن حالته مستقرة لكنه توفى بعد خروجه من غرفة العمليات.