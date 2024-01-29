تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل شاب فى الشرقية لـ27 مارس

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية محاكمة 6 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهم، لجلسة 27 مارس المقبل للمرافعة.

تعود أحداث القضية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمود ص أ ش"، 28 سنة، سائق، "محمد أ م أ م"، 31 سنة، نجار، "عاطف. ال. م. ال" 31 سنة، نجار، "مصطفى. ر. ع"، "عبدالعزيز ع م"، و"إبراهيم. ص. ع"، مقيمين بمركز أبو كبير، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "أشرف عمران محمد إبراهيم"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، إثر خلافات بين المجني عليه والمتهم الأول.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين كانت قد حدثت مشادة كلامية بينهم وبين المجني عليه، فاستل على إثرها المتهم الأول سلاح ناري "بندقية خرطوش" مملوكة للمجني عليه، والتي كان ممسكًا بها بيده، فأطلق صوبه طلقة استقرت برأسه فخر صريعًا فوالى التعدي عليه وأطلق صوبه طلقة أخرى استقرت بالإلية اليسرى وهما الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية حال كون باقي المتهمين متواجدين على مسرح الواقعة للشد من أزره، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.