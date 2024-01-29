الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الصحة" تُطلق حملة لتوعية رواد معرض الكتاب بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 حضورًا مميزا من وزارة الصحة، حيث أطلقت حملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة للوقاية من الأمراض الوبائية والمزمنة، بتسليط الضوء على أمراض مثل السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي وفيروس سي والسرطان.

وتمثل هذه المبادرة جهدًا فعّالًا لتوجيه الانتباه إلى أهمية الكشف المبكر كوسيلة للوقاية والتحكم في تلك الأمراض التي تشكل تحديات صحية كبيرة. بحثت الوزارة في توعية الزوار حول أساليب الكشف والفحص الدوري، وذلك بهدف تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الناس على الحفاظ على صحتهم.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.


وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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كتب الأنبياء ووصايا الرسول تشهد إقبالًا ملحوظًا في معرض الكتاب

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معرض أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب أجنحة معرض الكتاب إصدارات معرض الكتاب أسعار الكتب في معرض الكتاب

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