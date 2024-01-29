"القومي للحوكمة" يحتفل بتخريج 3 دفعات من برنامج "قيادة التغيير في المنظمات "

احتفل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بتخريج 3 دفعات من البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" لعدد 86 من القيادات العليا بالجهاز الإداري بالدولة يمثلون 12 جهة حكومية.

جاء ذلك بحضور د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، د.شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، ود.نهى المكاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة.

ختام البرنامج التدريبي

وخلال كلمتها في حفل الختام، هنّأت د.شريفة شريف الخريجين لاجتياز المرحلة الأولى من البرنامج، متمنية لهم التوفيق والتميز، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي في مرحلتيه يضم العديد من الموضوعات مثل تحليل السياسات العامة والادارة الاستراتيجية في المجال الحكومي والقيادة والاصلاح المؤسسي.

وأشارت شريف إلى أنه من المقرر إتمام المرحلة الثانية من البرنامج بالتعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وكلية ثندربيرد للإدارة الدولية التابعة لجامعة ولاية اريزونا بالولايات المتحدة، وذلك تحت عنوان "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي" والمقدمة كمنحة من المعهد بهدف تعزيز القيمة ورفع كفاءات المشاركين على مدار 5 ايام تدريبية لتمكينهم على مستوى قيادة المؤسسات بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية.

قيادة التغيير في المنظمات

شهد حفل التخرج تقديم 15 مشروع لأوراق السياسات من المشاركين في عدة مجالات إدارية وقضائية ومالية، حيث تضمنت أوراق السياسات، ورقة حول تحسين كفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية، وأخرى حول إمكانية الحصول على الخدمات المالية (الادخار والقروض) للمرأة الريفية في مصر، وورقة حول المعوقات التشريعية والاجتماعية للعاملات المنزليات، وورقة سياسات بشأن الشمول المالي للإناث في المناطق الريفية.

تضم الجهات الحكومية المشاركة في برنامج "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، النقل، والمالية، والسياحة، والكهرباء، والعدل، الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، والتربية والتعليم، والصحة، والمجلس القومي المرأة، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة النيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، هيئة التنمية الصناعية، هيئة الدواء المصرية، جامعة المنصورة، جامعة عين شمس.

وحضر الاحتفال من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نبيل فؤاد، مدير عام الموارد البشرية وتطوير الأعمال بالمعهد، أماني الديب، مدير إدارة التعاون الدولي.