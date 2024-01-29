الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان يوافق على منحة فرنسية لتطوير سعات تخزين صوامع القمح

البرلمان
البرلمان

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ ستة وخمسين مليونًا وسبعمائة واثنين وأربعين ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.  

واستعرض النائب حسن عمار، مقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، خلال الجلسة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصي عالمي يبلغ ستة وخمسين مليونًا وسبعمائة واثنين وأربعين ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

تعزيز كفاءة سلسلة توريد القمح المحلي

وأوضح أن اللجنة توصي، في تقريرها، بالموافقة على الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، وتعميقًا للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تسعي الحكومة من خلالها إلى تطوير سعات تخزين القمح من خلال بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، وذلك لتعزيز كفاءة سلسلة توريد القمح المحلي، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للدولة، كون مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، ومن ثم فكان من الضروري توفير صوامع مؤهلة لتخزين كميات ضخمة من القمح للحفاظ على هذا المنتج المهم والحيوي، بالإضافة إلى توفير احتياطي استراتيجي منه داخل البلاد تحسبًا لأي ظروف طارئة.

ويتضمن المشروع تحديد 6 جمعات للصوامع في 6 محافظات على مستوى الجمهورية هي كفرالشيخ والدقهلية وبنى سويف وأسيوط والمنوفية والمنيا، بسعات تتراوح من 30 ألف طن إلى 105 آلاف طن مترى في كل موقع، وتم تحديد الاختيارات والقدرات بما يتوافق مع المعايير المتعددة ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كمية واستدامة الإنتاج المحلي والتوزيع والسكان المخدومين، وتوافر الأراضي وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل والمخاطر البيئية والاجتماعية.

 

وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المنحة، لتحسين تخزين الحبوب في مصر من خلال إنشاء 420 طنًا من صوامع تخزين القمح في 6 مواقع، كما يتضمن الاتفاق إعفاء كل مبالغ المنحة المخصصة لتمويل المشروع من الضرائب والرسوم، وتعفى من كل الضرائب أيضًا المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع.

مجلس النواب اتفاقية منحة صوامع القمح الوكالة الفرنسية للتنمية العلاقات الخارجية الخطة والموازنة الزراعة والري

مواد متعلقة

البرلمان يُوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية

"النواب" يوافق نهائيًا وبالوقوف على تعديلات قانون قادرون باختلاف

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل