توقيع بروتوكول تعاون لرعاية الطلاب المبتكرين ولاكتشاف الطلاب النوابغ بمجالات العلوم والتكنولوجيا

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش مؤتمر نظام التعليم STEM، المنعقد الآن في أحد فنادق القاهرة، بروتوكول تعاون لرعاية الطلاب المبتكرين واكتشاف الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا.



يذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتح المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتنظيم المؤتمر.

شارك في المؤتمر عدد من الوزراء من بينهم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد حسن شحاتة، وزير العمل، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين. كما حضر المؤتمر السيد شون جونز، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى جميع الأطراف المعنية من مختلف الجهات.



ويهدف المؤتمر لتسليط الضوء على نموذج التعليم المصري "STEM” الذي يعد نموذجا قائما على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.



كما يهدف هذا المؤتمر لطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والمراكز البحثية من أجل دعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي.

ويهدف المؤتمر أيضا إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة المقبلة، ومناقشة متطلبات وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية وكذلك العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور التي تتضمن تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" في مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM"، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.