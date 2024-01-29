الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: القيادة السياسية طلبت التوسع فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يجب ربط متطلبات التعليم قبل الجامعى والجامعى بسوق العمل، مشددا على أن الدولة المصرية مهتمة بتنمية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين بشكل واضح ويجب على الدولة رعايتهم لأنهم هم من يصنعون الفارق.

 وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القيادة السياسية طلبت التوسع فى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ونريد أن تواصل الوكالة الأمريكية دعم مشروع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، موضحا أن طالب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا متميز لأنها تعمل على بناء الشخصية وتنمى المهارات المختلفة لدى الطالب، موضحا أن هذه المدارس تعد الطالب لاحتياجات العصر من خلال التعلم القائم على المشروعات وتنوع مصادر المعرفة حيث يقوم الطالب بالاعتماد على مهارات البحث والمراجع المختلفة ومن ثم يتم تنمية مهارة البحث لدى الطلاب بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

 نموذج مدارس المتفوقين ملهم للتعليم فى مصر

 وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن نموذج مدارس المتفوقين ملهم للتعليم فى مصر لأن خريجى هذه المدارس يحصلون على منح حيث تم تخريج 8 آلاف طالب منهم شغل مناصب مهمة خارج مصر ومناهج هذه المدارس لا تعتمد على كتاب بل نواتج تعلم والطالب يبحث عن المعلومة كما أن التعليم فيها داخلى من خلال إقامة داخلية للطلاب داخل هذه المدارس.

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قبول 2000 طالب وطالبة من 30 ألف تقدموا لمدارس المتفوقين

أكد "حجازي"، على أن العام الماضى تقدم لمدارس المتفوقين 30 ألف تم قبول 2000 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن تقييم الطلاب فى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا يتم من خلال مشروع يقوم الطالب بإعداده وكأن المدرسة تقوم بإعداد باحث إضافة إلى اختبارات قبول الجامعات واختبار مفاهيم كل هذه أدوات تقييم للطلاب فى مدارس المتفوقين ودرجة الطالب فى الامتحانات بمدارس المتفوقين تكون صادقة لأنها تعبر عن مستوى الطالب الحقيقى.

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وزير التعليم: الدراسة فى مدارس المتفوقين تسهم فى بناء الشخصية المصرية

 

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