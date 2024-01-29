يقي من بعض السرطانات.. فوائد كثيرة لتناول الكرنب

الكرنب من الخضروات الورقية التي تتمتع بالكثير من الفوائد الصحية والفيتامينات A وC وK والألياف ومضادات الأكسدة، ويمكنك التعرف على الكرنب من خلال أوراقه الخضراء أو الأرجوانية المتعرجة.

وكما جاء في موقع "هيلث"، فإن الكرنب هو مصدر طبيعي لمركب نباتي طبيعي يسمى الكاروتينات، فقد يساعد أحد الكاروتينات، المسمى اللوتين، في حماية العينين من الإصابة بحالة تسمى الضمور البقعي. إن إصابتك بالتنكس البقعي تعني أنك تفقد الرؤية في مركز مجال رؤيتك.

وتشير بعض البيانات إلى أن تركيزات اللوتين في البلازما والصباغ البقعي زادت بشكل ملحوظ بعد تناول مستخلص الكرنب يوميًا لمدة أربعة أسابيع، وتظهر بيانات أخرى أن ارتفاع نسبة اللوتين في البلازما ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالضمور البقعي بنسبة 37%.

لذلك، فإن إضافة الكرنب إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة عينيك، مما يقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي.

يدعم صحة القلب

إن تضمين الكرنب في نظامك الغذائي قد يحمي صحة قلبك، خاصة إذا تم تضمينه في نظام غذائي صحي للقلب بشكل عام، فقامت إحدى الدراسات بتقييم مدى تأثير تناول عصير الكرنب على خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بين 32 رجلًا يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول، استهلك المشاركون 150 ملليلترًا من عصير الكرنب يوميًا لمدة 12 أسبوعًا.

وخلص الباحثون في الدراسة إلى أن تناول عصير الكرنب بانتظام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول في الدم.

يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

يمكن أن يتأثر خطر الإصابة بالسرطان بعدة عوامل، بما في ذلك بعض العوامل الخارجة عن سيطرتك تمامًا، مثل الاستعداد الوراثي. في حين أن تناول الكرنب لن يكون بالضرورة الحل السحري لعيش حياة خالية من السرطان، إلا أن إضافته إلى نظامك الغذائي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذا.

ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن مركب السلفورافان الموجود في الكرنب قد يكون له تأثيرات مثبطة على سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان الكبد والأورام الخبيثة الأخرى.

يدعم صحة العظام

عندما يتعلق الأمر بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة عظامك، يميل الكالسيوم إلى أن يكون الأكثر شهرة وشهرة، في حين أنه من الصحيح أن الكالسيوم يمكن أن يكون له دور مهم في تعزيز صحة العظام الجيدة، إلا أنه ليس العنصر الغذائي الوحيد الذي له تأثير على قوة عظامك، فيعد الكرنب مصدرًا رائعًا لفيتامين K، الذي له دور مهم في صحة العظام، وتشير بعض البيانات إلى أن نقص فيتامين K يرتبط بزيادة خطر الإصابة بكسور العظام.

يدعم صحة الأمعاء

إن وجود ميكروبات أمعاء صحية ومتوازنة يعني أن أمعائك هي موطن لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة التي تعمل معًا في وئام لدعم صحتك بطرق مختلفة. قد يساعد الكرنب في دعم ميكروبات الأمعاء الصحية والمتوازنة.