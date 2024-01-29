الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة فورية لـ40 حالة تعدٍ وتحرير 10 محاضر إشغال فى حملة مكبرة بشوارع سعد زغلول بأشمون

جانب من حملة الإزالات
جانب من حملة الإزالات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون برئاسة المحاسب خالد النمر وبالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة إشغالات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات علي الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن الإزالة الفورية لـ40 حالة وتحرير 10 محاضر إشغال طريق بشوارع سعد زغلول ومجمع المواقف الجديد ومنطقة السجل المدني، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين.

وأكد رئيس المدينة استمرار تنظيم الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع كل الإشغالات بالمدينة وبنطاق الوحدات المحلية القروية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بإعادة الوجه الحضاري بنطاق المراكز والمدن والأحياء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام بما يحقق رضا المواطنين.

ويتم ذلك استمرارا لتكليفات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية الموجه ال ٢٢ أشمون حملة ازالات

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