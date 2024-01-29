عضو "التنسيقة": مصر استطاعت تحقيق نقله نوعية فى أليات التواجد بالقارة الإفريقية

قال يوسف عماد أمين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق نقله نوعية فى أليات التواجد بالقارة الإفريقية على كافة الأصعدة وخاصة الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

الحكومة المصرية تسعى لزيادة التجارة البينية مع القارة الإفريقية بنسبة 20%

وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة التجارة البينية مع القارة الإفريقية بنسبة 20% خلال خمس سنوات منذ بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية،وفقا لتقرير جهاز التمثيل التجاري المصري، وسيبدأ العمل بها نهاية العام الجاري وصدق عليها 47 دولة من أعضاء بالاتحاد الافريقي ذلك من أجل إنشاء سوق أفريقية تتعامل بعملة موحدة.

معدل التجارة البينية بين دول إفريقيا لازال ضعيفا

وأوضح يوسف عماد أمين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر، أن معدل التجارة البينية بين دول افريقيا لازال ضعيفا رغم ضخامة موارد القارة الافريقية فقد بلغ 18% فقط، بينما معدل التجارة البينية فى القارة الآسيوية بلغ 50%، فى حين بلغ معدل التجارة 70% بالقارة الأوروبية.

وتابع رغم أن القارة الإفريقية يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 3،4 تريليون دولار وعدد سكانها تخطى 1،4 مليار نسمة، وتمتلك موارد طبيعية ضخمة كالأراضي الخصبة والنفط والغاز والمعادن، مضيفا أن اتفاقية التجارة بين دول القارة السمراء هي أحد أهم العوامل لزيادة النمو الاقتصادي وازدهار دول القارة، والعمل على إنشاء سوق أفريقية واحدة للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار، يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثمارات والتصنيع المشترك وتوفر فرص العمل وزيادة حجم التجارة والتنمية الشاملة لدول القارة.

وأشار يوسف عماد عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إلى أن مصر تحرص دائما على تعزيز التعاون والشراكة مع دول القارة من خلال المساعدة في تطوير البنية التحتية لدول افريقا لتسهيل حركة التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي واستكمال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري وزيادة الاستثمارات المصرية بالقارة والتي بلغت لـ 10.2 مليار دولار عام 2021... مضيفا أن مصر نجحت فى توقيع العديد من الاتفاقيات مع دول القارة من اهمها مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية، إضافة لمشروع القاهرة كيب تاون وهو طريق بري عملاق يربط 9 دول بداية من مصر حتى كيب تاون في جنوب أفريقيا، والتى تهدف إلى تيسير حركة الاستثمار والتجارة بين هذه الدول.

مصر تسعى لزيادة التعاون الاقتصادى وتعزيز العلاقات بينها وبين دول القارة السمراء

وأوضح يوسف أن مصر تسعى لزيادة التعاون الاقتصادى وتعزيز العلاقات بينها وبين دول القارة السمراء من اجل زيادة معدل النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري وتعاون القطاع الخاص.. مضيفا أن مصر بذلت جهدا كبيرا لتفعيل تلك الاتفاقية، وايضا تطبيق برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على مجتمع الأعمال خلال معرض التجارة البينية الأفريقية الذي أقيم نوفمبر الماضي بمصر.

أكد يوسف عماد امين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الاحزاب أن الاحصائيات الدولية تشير إلى أن تطبيق الاتفاقية يعمل على تعزيز التجارة البينية الأفريقية بنسبة 33% مما يؤدى لزيادة حجم صادرات القارة بنحو 650 مليار دولار، وايضا زيادة الصادرات بين دول القارة بنسبة 81%، مضيفا إلى أن تفعيل الاتفاقية بشكل كامل يرفع الناتج المحلي الإجمالي للقارة بين 28 إلى 44 مليار دولار، إضافة إلى التوقع بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بالقارة الأفريقية بنسبة تتراوح بين 111% إلى 159%، وفقا لدراسة صادرة عن البنك الدولي وتقديرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبالتالى انقاذ مصير ما لا يقل عن 90 مليون شخص من الفقر المتوقع بحلول عام 2035.