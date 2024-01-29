الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة صعقًا بالكهرباء أثناء توصيل سلك كهربائي بمنزل عائلته، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

 

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده انتهاء حياة عامل صعقًا بالكهرباء بمنزل أسرته دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو "صدام. ا. ح. م"، 35 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وأفاد شقيقه المدعو "عمر. ا. ح. م"، 41 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بتوصيل سلك كهربائي بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية، مما أدى إلى صعقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عامل سلك كهربائي دار السلام محافظة سوهاج مساعد وزير الداخلية

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