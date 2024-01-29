الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. داعش يتبنى هجوم الكنيسة فى إسطنبول

هجوم الكنيسة فى إسطنبول
هجوم الكنيسة فى إسطنبول

أعلن تنظيم داعش في منشور على تليجرام مسؤوليته عن هجوم على كنيسة بإسطنبول الأحد أسفر عن مقتل شخص.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا قد قال إن مسلحين ملثمين أطلقا النار على شخص فقتلاه الأحد خلال قداس في كنيسة في إسطنبول مضيفا أن السلطات تبحث عن المهاجمين.

ونددت أنقرة بالهجوم الذي قال يرلي قايا إنه وقع الساعة 08:40 بتوقيت جرينتش في كنيسة سانتا ماريا الرومانية الكاثوليكية بمنطقة صاري ير، واستهدف شخصا واحدا مما أدى إلى مقتله أثناء القداس.

وقال الوزير في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "فتحنا تحقيقا شاملا في الواقعة وبدأنا العمل للقبض على المهاجمين".

وقال حاكم إسطنبول داود غول للصحفيين خارج الكنيسة إن القتيل مواطن تركي ولم يصب أي شخص آخر، وأضاف أن المهاجمين أطلقا النار على شخص واحد فقط.

وأظهرت لقطات مصورة من الكنيسة عدة سيارات للشرطة والإسعاف خارج المبنى، فيما لم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم أو سبب استهداف القتيل.

وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتصل بقس الكنيسة ومسؤول محلي من الحزب الحاكم لتقديم تعازيه.

وقدم البابا فرنسيس تعازيه لضحايا الهجوم، وقال "أعبر عن تضامني مع كنيسة سانتا ماريا... بإسطنبول بعدما تعرضت لهجوم مسلح خلال القداس أدى إلى مقتل شخص".

الأكثر قراءة

منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة بعد طرد محمد حمدى أمام الكونغو الديمقراطية

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابي على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة