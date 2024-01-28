الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ندوة «شخصية المعرض»: الشارونى تربع على عرش أدب الطفل بلا منازع

ندوة شخصية المعرض
ندوة شخصية المعرض

أكد مشاركون بندوة «التراث والتاريخ فى أعمال رائد أدب الأطفال يعقوب الشارونى»، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أهمية الإرث الأدبى له والرسالة الثقافية والإنسانية التى قدمها الكاتب الراحل فى أعماله، وأهمية اختياره شخصية معرض الطفل لهذا العام.

وقال الباحث والمستشار الثقافى بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور سليمان شعيب جادو- خلال الندوة- إن الكاتب يعقوب الشارونى يمتلك ما يزيد على ٤٠٠ مؤلف وأعمال إبداعية بين الرواية والقصة القصيرة والمقالات. وأضاف أن الكاتب الراحل زار أيضًا دولًا كثيرة وكان خير ممثل لمصر، وقد تربع على عرش الإبداع فى أدب الطفل بالعصر الحديث بلا منازع. من جانبها، أكدت الناقدة الأدبية الدكتورة أميمة جادو أنها قدمت ١٥ دراسة نقدية أدبية حول الأديب الراحل، حيث إنه كان أستاذًا معلمًا، وتعلمت على يديه منذ الطفولة حتى التخرج والدكتوراه، منوهة بأن أدب «الشارونى» كان السهل الممتنع وجاذبًا للجميع. بدورها، قالت الدكتورة هالة الشارونى، ابنه الأديب الراحل، إن والدها كان يشعر بالرضا التام فى ختام حياته عما قدمه من أدب رفيع المستوى، مقدمة الشكر لإدارة معرض الكتاب لهذه اللفتة الكريمة، وهذا الاحتفال الخاص بيعقوب الشارونى.

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