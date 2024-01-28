الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق الإبياري يكشف تأثير اسم عائلته عليه في مشوراه الفني

طارق الإبياري
طارق الإبياري

كشف الفنان طارق الإبياري، تأثير اسم عائلته عليه في مشواره الفني، قائلا إن من كرم ربنا عليه أنه من هذه الأسرة وأنه تعلم من والده أن يعمل دائمًا على نفسه.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه في بعض الأحيان عاني من أن يكون هناك توقع أو فكرة مسبقة عنه لدى البعض قبل أن يراه، مشيرًا إلى أن هذا مفيد أن يطور من نفسه وأنه إلى الآن لم يحقق ما يتمناه.

أمنيته لأبنائه في المستقبل

وتابع، أنه يتمنى أن يترك لأبنائه اسمًا يفخرون به كما أنه فخور باسم والده وجده وأعمامه وهذا ما يجعل عليه مسئولية كبيرة.

طارق الابياري مشواره الفني الاسرة أمنيته لأبنائه كرم ربنا عليه

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