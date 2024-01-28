قطاع الأعمال العام يخطط لتحقيق صادارات بقيمة 6.4 مليار جنيه بنهايه يونيو

عبر ضخ استثمار ات جديدة

كشف تقرير مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن حجم الصادارات التي تخطط شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتحقيقها بنهاية يونيو القادم.

ووفقا لخطة مشروع الموازنة التقدريرية التي حصلت عليها الدستور فإنه من المقرر أن تحقق الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية حجم صادارات بقيمة 6.4 مليار جنيه بنهاية يونيو القادم.

وأشار التقرير إلى أن الشركة حققت حجم صادارات بقيمة 3.2 مليار جنيه صادارات خلال العام المالي 2021/2022 موضحا أن الشركات التابعة تخطط لمضاعفة هذا الرقم علي الرغم من التحديات الموجودة في اطار جلب العملة الصعبة وتوفيرها حيث تحتاجها شركات الشركة القابضة للصناعات اليكماوية في اطار العمل علي توفير احتياجهتها من جلب المواد الخام ومستلزمات التصنيع من الخارج.

وأوضح التقرير أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام تخطط من أجل جلب استثمارات أجنبية تشاركها في تطوير بعض الشركات والشمروعات الموجودة لديها في اطار العمل علي توفير تمويل لازم لهذه المشروعات الهامة المملوكة للشركات.

وتخطط وزارة قطاع الأعمال العام من أجل زيادة ايرادات الشركات وزيادة حجم الصادارات وزيادة حجم الأرباح في شركات قطاع الأعمال العام عبر مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر مع العمل علي تنمية الاستثمارات للقطاع الخاص في القطاع العام وفي اطار العمل علي زيادة الايدارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الصادارات وفي اطار العمل علي انشاء مشروعات جديدة وتطوير مصانع قطاع الأعمال في ظل الاحتياج الشديد لهذا التطوير من أجل العمل عيل عودة هذه الشركات الي مكانتها المعروفة عنها نحو دعم التنصيع المحلي والاقتصاد القومي حيث يذهب جزء من عوائد الشركات الي خزينة الدولة العامة.