من حلايب وشلاتين إلى القاهرة.. فرقة "السيوف والألعاب الاستعراضية" تشارك بمعرض الكتاب

مسافات طولية قطعتها فرقة "السيوف والألعاب الاستعراضية" بحلايب وشلاتين، لحضور معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الـ55، والمُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، لتقديم العديد من العروض الفنية والغنائية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، على مسرحي بلازا "1، 2"، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

وتتضمّن أنشطة الفرقة الاستعراضية، العزف على العود والطبلة، والرقصة المشهورة بمدينة حلايب وشلاتين، بجانب تقديم فقرات غنائية بلهجات مُختلفة، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال أعضاء الفرقة الاستعراضية، لـ"الدستور" إنَّ الهدف من المبادرة، هو طرح التراث المولوى المصري على مسارح معرض الكتاب، والذي يؤكد دائمًا على خصوصية مصر التراثية، وهويتها الثقافية، مُشيرين إلى أنَّ العروض الترفيهية تجذب عدد كبير من زوار معرض الكتاب، خاصة الأطفال، من مُختلف الجنسيات.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

توافد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، على جناح "أيادي مصرية" لشراء فوانيس رمضان المصنوعة من الخشب والخوص المصري، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والمقرر هلاله في مارس المُقبل 2024.

ويحتوي جناح "أيادي مصرية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بنسخته الـ55، والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، على العديد من المشغولات اليدوية، والتي لَاقت إقبالًا كبيرًا من قبل زوار معرض الكتاب في يومه الرابع.

معرض القاهرة

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

معرض الكتاب