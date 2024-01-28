الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تتهم طبيبة تجميل بالإهمال: دفعت لها 290 ألف جنيه وشوهتني

جريدة الدستور

اتهمت ربة منزل، طبيبة تدعى "د. أ" بمستشفى خاص في الشيخ زايد، بالإهمال الطبي أثناء إجراء عملية تجميل لها، ما ترتب عليه إصابتها بحرق من الدرجة الثانية بمشط القدم اليمنى.

 

وقالت السيدة المتضررة أمام جهات التحقيق: اللى حصل إني ذهبت إلى مستشفى خاص بالشيخ زايد لإجراء عملية تجميل عبارة عن شفط دهون الفخذين وشد جراحي للذراعين، مقابل 290 ألف جنيه، أصرت المشكو في حقها أن تتحصل عليه كاملا قبل إجراء العملية.

وتابعت ضحية عملية التجميل: فوجئت بالطبيبة خلال إجرائها العملية تضع كانيولا بمشط القدم اليمني، وتم إنهاء العملية، وبعد ما روحت بيومين فوجئت بحدوث إصابات بحروق من الدرجة الثانية بمشط قدمي اليمني، ولما رجعت للمشكو فى حقها وأبلغتها باللي حصل لم أجد منها أي اهتمام، وقالتلي إن الموضوع بسيط، وكتبتلي كريمات موضعية أفادت بأنها ستعالج هذه الحروق.

 

txt

نيابة أسوان تحقق في واقعة ضحية إهمال طبي بعيادة عظام شهيرة

txt

فتاة تتهم مركز تجميل في طنطا بتشويه وجهها

وأوضحت ضحية عملية التجميل: ثم تفاقم تلف الأنسجة وتضرر مشط القدم بشدة وتورم وحدث التهاب خلوي حاد بسبب استهتارها في علاجي، وكان من الممكن أن يتسبب ذلك الالتهاب في بتر ساقي، والعلاج استلزم إجرائي عملية تنظيف جراحي، واستئصال جلوبال كبير حتى لا تتضر الأنسجة التالفة، وأصرت أن أجري العملية بمستشفى أخرى غير التي تم إجراء العملية الأولى بها، وعقب ذلك تنصلت من مسئوليتها تجاه إكمال علاجي، وحاولت التهرب مني بشتى الطرق، فحضرت لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو الطبيبة.

وحررت ضحية عملية التجميل محضرًا بديوان قسم شرطة الشيخ زايد ثان برقم 157 إداري لسنة 2024.

طبيبة تجميل ب الشيخ زايد تشويه جسدها الإهمال الطبي مستشفى خاص

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. مدرب الزمالك المحتمل.. خسر من فيتوريا وسواريش وهزم جاريدو

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

"الزراعة" تكشف حقيقة حظر السعودية صادرات الفراولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة