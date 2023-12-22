فتاة تتهم مركز تجميل في طنطا بتشويه وجهها

قدمت الشابة م.م، البالغة من العمر 22 عامًا والمقيمة في محافظة الغربية، بلاغًا داخل قسم أول طنطا، ضد مركز تجميل بمدينة طنطا، حمل رقم 12870، اتهمته فيه بتشويه وجهها وحرقها خلال إحدى جلسات التجميل داخل المركز بمدينة طنطا.

وبحسب ما أفادت به م.م، والتي تحمل درجة البكالوريوس من كلية التربية، فإنها تعرضت لإصابات في وجهها وحروق في معظمه أثناء خضوعها لجلسة تقشير للوجه في أحد مراكز التجميل بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وأن المركز ماطل ولم يعترف بالخطأ الطبي وحاول طمس الأمر.

وفور تلقي اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد تم نقل المصابة إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، واعداد التقرير اللازم حول الواقعة.

وقد تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق شامل في الحادث، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات ومعرفة ما إذا كانت هناك إهمال أو مخالفات في إجراءات السلامة داخل المركز.

ومن جهتها طالبت الشابة بتدخل جميع الجهات الطبية وعلى رأسها مديرية الصحة بالغربية، بضرورة تطبيق وتنفيذ الإجراءات الأمنية والصحية اللازمة في مراكز التجميل، ومحاسبة المركز المذكور حال ثبات تقصيره وتعريضها للخطر، مؤكدة أنها تعرضت لآلام كبيرة ومعاناة على مدى عدة أيام وأن المركز رفض من الأساس الاعتراف بالخطأ الطبي رغم أن استشاري الأمراض الجلدية أكدوا لها استحالة إجراء هذه العملية لها وعدم مناسبتها لها على الإطلاق.

وطالبت الضحية، الجهات المعنية بضرورة تكثيف المراقبة والتفتيش الدوري على مراكز التجميل لضمان مطابقتها للمعايير الصحية والسلامة، وكذلك على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في هذه المراكز على التعامل الملائم مع المنتجات والأجهزة وضمان سلامة العملاء، وعدم منح التصاريح والتراخيص إلا للمراكز أصحاب الخبرات الطبية، وذلك لضمان سلامة المرضى وحمايتهم من أي ضرر قد يحدث خلال الجلسات التجميلية.