نيابة أسوان تحقق في واقعة ضحية إهمال طبي بعيادة عظام شهيرة

بدأت النيابة العامة بأسوان تحت إشراف المستشار عصام خليفة المحامى العام لنيابات أسوان، التحقيق في واقعة الأهمال الطبى داخل أحد عيادات العظام الشهيرة بأسوان، والتى أودت بحياة سيدة أسوانية فى العقد الرابع من العمر، بجرعة مخدر " بنج" خاطئة، أثناء إجراء عملية عظام لها.

النيابة تستدعى شهود العيان وأسرة الصحية



استدعت النيابة، شهود العيان وأسرة السيدة الضحية لسماع أقوالهم، وإنتدبت الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفاة للوقوف على أسباب الوفاة، وإستعجلت تقرير الطب الشرعى فى الواقعة.

ورد بلاغ يحمل رقم 16097 لسنة 2023 جنح أول أسوان، إلى نيابة قسم أول أسوان برئاسة المستشار محمد عصام مدير النيابة، مفاده تعرض أسماء صلاح الدين الدين محمد حسب الله 41 سنة، تقيم بمنطقة الخزان بمدينة أسوان، لخطأ طبى جسيم داخل أحد عيادات العظام الشهيرة بمنطقة البركة وسط أسوان، مما أسفر عنه وفاتها، على يد إستشارى جراحة عظام شهير يدعى "سيد.ع. م".

واستمعت النيابة لأقوال شقيقة المجنى عليها هبه صلاح الدين،والذى أكدت فى أقوالها، كانت شقيقتى فى رحلة منذ ثلاثة أشهر إلى مدينة الغردقة، وتعرضت للسقوط على كتفها الأيسر، وعقب عودتها إلى أسوان، توجهت للعديد من إستشارى وإخصائى العظام لعلاج حالتها، لشعورها ببعض الألام وعدم تحسن حالتها، حتى إستقر بها الحال فى نهاية الطاف إلى التوجه للمدعو الطبيب "سيد. ع. م " إستشارى جراحة العظام بعيادته الخاصة بمنطقة البركة وسط مدينة أسوان، والذى طلب منها إجراء اشعه على الكتف الايسر بأحد مراكز الاشعه الخاصة، وتبين وجود قطع جزئى فى وتر الكتف، وهو الذى تسبب لها فى وجود رشح أدى إلى تورم وبعض الالتهابات بالكتف بحسب ما أخبرها الطبيب، وأنه وصف لها روشته علاج تتضمن عقاقير وأمبولات للحقن مضاده للإتهاب والتورم ومرهم جيل، وطلب منها الحضور له مرة أخرى بعد مضى أسبوعين لحين انتهاء فترة العلاج.

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الضحية