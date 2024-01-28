المتهم بقتل شاب الشروق: عطف عليا وقتلته عشان أسرقه

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة لاعترافات المتهم بقتل شاب بـ20 طعنة نافذة في الشروق.

وقال المتهم إن المجني عليه كان طيب القلب وكريمًا، وعطف عليه ولأنه يسكن بمفرده وعلم بأنه يملك المال لأنه أخبره أن والديه يعملان في إحدى دول الخليج ويرسلان له مبلغًا ماليًا كل شهر لينفق على نفسه.

وأضاف المتهم أنه استغل ذلك وأخبر الضحية أنه لا يجد مكانًا يقيم به وأن النفقات مرتفعة ومرتبه لا يقوي على إيجار مسكن وطلب المجني عليه استضافته ورأف بوضعه لحاجته الشديدة إلى العمل والمال، فاختمرت في ذهنه أن يقتله ويأخذ ما معه من مبلغ مالي ويهرب في الحال، وخطط لذلك وقتله ليتركه غارقًا في دمائه وفر هاربًا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة من داخل شقة سكنية، وبانتقال قوات الأمن تبين العثور على جثة شاب داخل منزله مصاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلى أن المتهم مرتكب الواقعة وتبين أن القتل بدافع السرقة، حيث قام بسرقة 5 آلاف ريال سعودي وهاتفين ولاب توب ومتعلقات المجني عليه.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.