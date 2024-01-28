لليوم الثانى.. تلقى طلبات الترشح فى انتخابات "المحامين" 2024

تواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤، لليوم الثاني، تلقي ملفات المرشحين على منصب النقيب العام أو لعضوية المجلس.

وتوافد عدد محدود من المحامين مقارنة باليوم الأول، وذلك على مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، استعدادًا لتقديم أوراق الترشح.

٧ مرشحين على منصب النقيب في اليوم الأول

وسبق أن أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين ٢٠٢٤، عن أنها تلقت خلال اليوم الأول لتلقي ملفات طلبات الترشيح (٧) ملفات لمرشحين على منصب النقيب العام.

كما تلقت (١٣٢) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (٦٣) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة و(١٠) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف و(١٠) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف طنطا و(٩) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الاسكندرية و(٦) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط و(١٣) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف المنصورة و(٤) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية و(٢) ملف لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(١٥) ملفًا للمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين طلبات الترشح حتى الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا الأربعاء 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة الخامسة مساءً.

على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، السبت الموافق 3/2/2024، ثم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من ٤ حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤.

ويلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، الأربعاء 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

ويتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، الأحد الموافق 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجري انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024، وجولة الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.