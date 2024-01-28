الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تدعو المزيد من الدول النفطية للانضمام إلى «أوبك+»

أوبك+
أوبك+

دعت روسيا إلى المزيد من الدول المنتجة للنفط للانضمام إلى مجموعة "أوبك+"؛ بهدف تفعيل سوق النفط العالمية وجعلها أكثر تنظيما.

 

ويضم تحالف "أوبك+" منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، ويضخ نحو 40% من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي.

 

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، السبت، إن المزيد من الدول يجب أن تشارك في اتفاق "أوبك+"، لأن مشاركتها ستجعل سوق النفط أكثر فعالية وتنظيما وتأثيرا.

 

وأضاف للصحفيين: أنه "كلما زاد عدد الدول التي توحد جهودها؛ زادت فعالية ذلك بالنسبة للسوق، لأن السوق حساسة للغاية، وتتطلب عملا مشتركا. يجب مشاركة المزيد من الدول في (أوبك+)".

 

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق، أن القرارات، التي يتم اتخاذها في إطار "أوبك+" تمليها الاعتبارات الاقتصادية فقط ولا تستهدف أي جهة.

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