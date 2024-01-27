"حماس": نتنياهو يواصل الكذب ولديه مصالحه الشخصية التى تتقدم على كل شىء

قال القيادي في حركة حماس حسام بدران، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل الكذب ولديه مصالحه الشخصية التي تتقدم على كل شيء.

وأضاف بدران، في تصريحات صحفية، أن نتنياهو يدرك تماما أن هدف القضاء على حماس أمر مستحيل.

وأكد أن نتنياهو يشكل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة، مشددا على حرص الحركة للوصول لوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة ونتنياهو يريد استمرار الحرب.

وشدد القيادي في حركة حماس على أن مطلب مغادرة قيادات حماس غزة غير وارد وينافي العقل، متابعا: "معنيون بوجود وحدة بين الضفة وغزة والمشكلة في الاحتلال".

واستكمل بدران: "نحن منفتحون على الحوار مع كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح".

نتنياهو: مصممون على تحقيق كل أهداف الحرب

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنهم مصممون على تحقيق كل أهداف الحرب، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية أطبقت الحصار على خان يونس.

وأضاف نتنياهو، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا بديل لنا عن النصر وإعادة محتجزينا في قطاع غزة.

وأوضح، أن أي تحقيقات في هجمات 7 أكتوبر يجب أن تتم بعد انتهاء الحرب.