السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجازة نصف العام.. تعرف على بداية الترم الثاني 2024

بداية الترم الثانى
بداية الترم الثانى 2024

بداية الترم الثانى 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث "جوجل".

بداية الترم الثانى 2024

 كانت الخريطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى أعلنت عنها الوزارة مع بداية العام الدراسى الحالى 2023/2024 قد تحدثت عن موعد بداية الترم الثانى حيث يبدأ فى 10 فبراير 2024 وذلك عقب الإنتهاء من إجازة نصف العام والمقدرة بخمسة عشرة يوما والتى بدأت اليوم 27 يناير، ومن المقرر أن تنتهى فى 8 فبراير 2024 ليبدأ الترم الثانى فى 10 فبراير 2024 لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة واللغات .

 وكانت الخريطة الزمنية قد اشارت إلى أنه في حال تعارض إجازة نصف العام 2024 مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد موعد الإجازة .

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

 

موعد أنتهاء الترم الثانى 2024

 يبدأ الترم الثاني 2024 للمدارس عقب انتهاء إجازة نصف العام، وذلك السبت 10 فبراير 2024، وينتهى الخميس 6 يونيو 2024، طبقا للخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام الدراسى الحالى وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

 

 موعد الترم الثانى للجامعات 2024

 ويبدأ الترم الثانى 2024 للجامعات يوم السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوع، تنتهى الخميس 30 مايو 2024؛وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية 

يذكر أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023- 2024، تشير إلى أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا على النحو التالي:

بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024. 

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024. 

بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024. 

بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

بداية الترم الثاني 2024 موعد أنتهاء الترم الثانى 2024 إجازة نصف العام وزارة التربية والتعليم موعد الترم الثانى للجامعات 2024

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