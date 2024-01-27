السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عيون أمهاتنا

جريدة الدستور

تركنا لهم الباب مواربًا

وانتظرنا

لكنهم لم يأتوا أبدًا 

كنا أبناء قرية واحدة 

نتقاسم ما يُطبخ فى قدورها 

ونعرفُ ما يدور فى مخادعها 

الصباح يبعثرنا على الحقولِ 

كحبات الندى 

والليل يلملمنا على مصاطب الونس 

نحن الذين تركنا آباءنا المقتولين 

يتقلبون فى قبورهم 

ولم نأخذ بثأرهم 

وفُتنا بالهواتف النقالة 

والوجبات الجاهزة 

ولا وقت لدينا لحشو البنادق 

حتى نظرات أمهاتنا المكلومات 

كنا نتحاشاها 

وكالمقامرين الهواة 

كنا نلعب على ورقة واحدة 

ماذا لو أتى إلينا القتلة 

وهم يحملون أكفانهم 

وعفونا عنهم 

ماذا لو...

لكنهم لم يأتوا أبدًا 

كانوا يتسكعون فى دروبنا 

ويقهقهون 

يتبولون فى حقولنا 

ويقهقهون 

يتحرشون بنسائنا 

ويقهقهون 

ومع كل قهقهة 

كان آباؤنا المقتولون 

يستيقظون فى دمائنا 

وتعوى الذئاب 

لم نكن فى حاجةٍ لحشو البنادق 

كانت البنادق محشوة سلفًا 

آن لبنادقنا الآن أن تقهقه 

وآن لآبائنا المقتولين 

أن يرتاحوا فى قبورهم 

وآن لنا أن ننظر

فى عيون أمهاتنا.

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