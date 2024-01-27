إحالة عاطلين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار فى مصر الجديدة للمحاكمة

أحالت نيابة مصر الجديدة عاطلين لاتهامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى في مصر الجديدة للمحاكمة الجنائية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط (شخصين - لأحدهم معلومات جنائية)، أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار.

وعُثر بداخل الشقة على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 5 أمتار - أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهـم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.