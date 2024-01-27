السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محل طلاء وماس كهربائي.. لا شبهة جنائية في تفحم سيدتين بمصر القديمة

حريق عقار
حريق عقار

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، حفظ التحقيقات في وفاة سيدة وزوجة ابنها في حريق شب في عقار سكني بمنطقة عزبة خير الله؛ لعدم وجود شبهة جنائية وأن الحريق تم بسبب ماس كهربائي.

جاء في التقرير أن العقار مكون من خمسة طوابق وشب الحريق فيه بسبب ماس كهربائي شب في محل مواد طلاء في أسفل العقار ليلًا، ولم ينتبه أحد لبدئه فانتشرت النيران في أرجاء المكان وامتدت لباقي الطوابق.

كما تبين أن الحريق انتشر بسبب المواد الكيمائية - تنر- الذي يوجد في علب الطلاء وساعد على انتشار الحريق حيث بدأ الحريق في محل غير مرخص بالطابق الأرضي وامتد ليلتهم ثلاثة طوابق آخرين.

وأن الحريق امتد صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة سيدتين من سكان العقار هما زوجة صاحب العقار وزوجة نجله.

وتبين من التحقيقات أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي في محل بالعقار نتج عنه اندلاع النيران في الأسف ومنه امتدت لثلاثة طوابق في العقار خاصة ان العقار مكون من أخشاب وطوب ساعدت على انتشار النيران في العقار.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في العقار فجرًا والتهمت الثلاثة طوابق بما فيهم محل بويات، وتبين من المعاينة أن المواد المتواجدة في المحل جميعها تساعد علي الاشتعال.

تلقت الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق في شارع الخرطة الجديدة من الشيخ مبارك بجوار مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد فيما التهمت النيران محتويات 3 طوابق.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق فيما تفحمت جثتي شخصين إثر احتجازهما داخل النيران وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما أصيب شخصين بحالة اختناق تم إسعافهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وإخطار النيابة العامة.

نيابة مصر القديمة الجزئية وفاة سيدة ماس كهربائي محل مواد طلاء تفحم سيدتين

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