عاجل.. الشرطة الألمانية تتمكن من تحييد مسلح احتجز عددا من الرهائن داخل مقهى قرب ميونخ

تمكنت الشرطة الألمانية من تحييد مسلح فى أحد المقاهى الواقعة بالقرب من ميونيخ فى أولم بألمانيا، حيث قام المسلح باحتجاز عددا من العملاء كرهائن، ومن خلال الاستجابة السريعة لضباط إنفاذ القانون تمكنت الشرطة من ضمان سلامة الرهائن، وتحييد المسلح، بحسب بيان لشرطة أولم، سلطت فيه الضوء على الحادث.

ووفقا لتقرير الشرطة؛ تصرف الضباط على الفور عندما حاول المسلح الهروب مع رهينة، وتم إطلاق أعيرة نارية؛ مما أدى إلى إخضاع المشتبه به، ومنع وقوع أى ضرر على الرهائن.

ويُعزى مصدر هذه المعلومات إلى البيان الرسمى الصادر عن شرطة أولم، ومع تطور الوضع، قد تكشف التحقيقات الإضافية تفاصيل إضافية بشأن الدوافع وراء احتجاز الرهائن والخلفية المحتملة للمشتبه به، ومن المرجح أن تجرى السلطات فحصا شاملا لفهم الحادث بشكل كامل.