معتمد جمال لجماهير الزمالك: "قدمنا مباراة كبيرة أمام الرجاء.. ونقاتل للفوز بالبطولة"

علق معتمد جمال المدير الفني للزمالك، على غضب الجماهير بسبب نتائج وأداء الفريق خلال معسكر الإمارات الحالي.

وقال معتمد جمال في تصريحات له:” الحمد لله قدمنا مباراة كبيرة أمام الرجاء، وبشكر اللاعبين على المجهود الكبير بعد خوض 3 مباريات خلال 6 أيام".

وتابع: "كل مباراة لها هدف غير الفوز والاداء، وهو مشاركة أكثر من لاعب صغير، وتجهيز الونش ومصطفى شلبي هذه مكاسبنا من المباريات".

وأضاف: "مش عاوز الناس تزعل بسبب الخسارة، كل ماتش وله هدف، المباراة القادمة هنقاتل للفوز بالبطولة، ومش عاوز الناس تزعل لأن أهم حاجة إسعاد الجمهور".

وأشار:" فريق الرجاء فريش عننا لاننا لعبنا أكثر من مباراة خلال الأيام القليلة الماضية، وغيرنا طريقة اللعب كان نفسنا نخرج 2-1، ولكن الحكم كان له رأي آخر".

ونجح نادي الزمالك في الوصول للمباراة النهائية، من بطولة كأس دبي الودية للتحدي، المقامة في الإمارات حاليا.

ويأتي ذلك، بعد فوز الفارس الأبيض على الرجاء المغربي، عن طريق ضربات الجزاء (4/2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

ويخوض الفارس الأبيض، مبارياته المقبلة في نهائي بطولة دبي الودية للتحدي، الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري.

وينتظر الزمالك مواجهة الفائز من مواجهة أهلي جدة السعودي ووهان الصيني، التي تُقام غدا السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.