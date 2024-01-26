الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معتمد جمال لجماهير الزمالك: "قدمنا مباراة كبيرة أمام الرجاء.. ونقاتل للفوز بالبطولة"

الزمالك
الزمالك

علق معتمد جمال المدير الفني للزمالك، على غضب الجماهير بسبب نتائج وأداء الفريق خلال معسكر الإمارات الحالي.

وقال معتمد جمال في تصريحات له:” الحمد لله قدمنا مباراة كبيرة أمام الرجاء، وبشكر اللاعبين على المجهود الكبير بعد خوض 3 مباريات خلال 6 أيام".

وتابع: "كل مباراة لها هدف غير الفوز والاداء، وهو مشاركة أكثر من لاعب صغير، وتجهيز الونش ومصطفى شلبي هذه مكاسبنا من المباريات".

وأضاف: "مش عاوز الناس تزعل بسبب الخسارة، كل ماتش وله هدف، المباراة القادمة هنقاتل للفوز بالبطولة، ومش عاوز الناس تزعل لأن أهم حاجة إسعاد الجمهور".

وأشار:" فريق الرجاء فريش عننا لاننا لعبنا أكثر من مباراة خلال الأيام القليلة الماضية، وغيرنا طريقة اللعب كان نفسنا نخرج 2-1، ولكن الحكم كان له رأي آخر".

ونجح نادي الزمالك في الوصول للمباراة النهائية، من بطولة كأس دبي الودية للتحدي، المقامة في الإمارات حاليا.

ويأتي ذلك، بعد فوز الفارس الأبيض على الرجاء المغربي، عن طريق ضربات الجزاء (4/2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

ويخوض الفارس الأبيض، مبارياته المقبلة في نهائي بطولة دبي الودية للتحدي، الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري.

وينتظر الزمالك مواجهة الفائز من مواجهة أهلي جدة السعودي ووهان الصيني، التي تُقام غدا السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

 

معتمد جمال الزمالك معسكر الإمارات معسكر الزمالك بالإمارات معسكر الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يفوز على الرجاء المغربي وديًا بضربات الترجيح

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الرجاء بثنائية في بطولة دبي الودية

تشكيل الزمالك.. شيكابالا وأكينيولا يقودان الهجوم أمام الرجاء المغربى

الزمالك يبدأ مشواره فى بطولة التحدى بدبى بمواجهة الرجاء المغربى

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

فى ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسنى.. أبرز صفات أنثى الدلو

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع