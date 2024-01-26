بعثة الفراعنة تتوجه إلى "سان بيدرو" استعدادا للقاء الكونغو الديمقراطية

تغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مدينة أبيدجان، اليوم الجمعة بالطيران، إلى مدينة سان بيدرو، استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية بعد غد الأحد، في دور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار حاليا.

ويلتقي منتخب مصر وصيف المجموعة الثانية مع الكونغو الديمقراطية وصيف المجموعة السادسة، في الدور ثمن النهائي، إذ تتشابه ظروف المنتخبين بشكل كبير من حيث طريقة التأهل كوصيف للمجموعة بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وهي مفارقة غريبة للغاية، فضلا عن الأجواء المماثلة بين أبيدجان مكان إقامة منتخب مصر في الدور الأول، وسان بيدرو مكان الإقامة الجديد لخوض مباراة دور الـ 16، لكن الإقامة في أبيدجان كانت أفضل بكثير لمنتخب مصر في ظل فارق الإمكانات بين المدينتين.

بديل أمام عاشور في مواجهة الكونغو الديمقراطية

وفي سياق آخر، يسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لإيجاد البديل المناسبة لإمام عاشور الذي يغيب عن مباراة الكونغو بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا خلال تدريبات الفراعنة.

وتأكد غياب إمام عاشور لاعب وسط الفراعنة عن مباراة الكونغو بسبب البروتوكول الطبي الذي يحتم راحة أي لاعب يصاب بارتجاج في المخ لمدة 6 أيام، وحال تأهل الفراعنة لدور الثمانية سيكون جاهز للمشاركة.

كان لاعب وسط الفراعنة قد تعرض لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب أمس الأول الأربعاء، بسبب قيامه بلعب كرة خلفية "باك ورد" تسببت في إصابته بارتجاج في المخ وإغماء في الملعب بعد سقوطه على رأسه.

وتم التعامل الفوري عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ، وفضل الجهاز الطبي حجز اللاعب في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة الطبية.