الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الننى أو كهربا.. بديل عاشور صداع فى رأس فيتوريا قبل مواجهة الكونغو

امام عاشور
امام عاشور

وجد البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، نفسه فى حيرة كبيرة بسبب عدم استقراره على بديل إمام عاشور لاعب وسط الفراعنة بعد تعرضه لإصابة بارتجاج فى المخ خلال تدريبات المنتخب وعدم إمكانية لحاقه بمباراة الكونغو وفقًا للبروتوكول الطبى.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل، فى دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2023، فى المباراة التى ستقام على ملعب لوران بوكو فى مدينة سان بيدرو.

وأعلن د.محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطنى، عدم مشاركة إمام عاشور فى مباراة الكونغو المقبلة، برغم الاطمئنان على اللاعب وخروجه من المستشفى بعد الخضوع للملاحظة 24 ساعة داخل المستشفى، إلا أن البروتوكول الطبى يمنع اللاعب من المشاركة فى المباريات لمدة 6 أيام بعد حالة الارتجاج فى المخ.

وبات فيتوريا فى أزمة بسبب اختيار البديل المناسب لعاشور، سواء إعادة محمد الننى لخط الوسط للعب بجوار مروان عطية وحمدى فتحى، مع توظيف حمدى فتحى فى نفس مكان إمام عاشور جهة اليسار، على أن يقوم محمد الننى بمهام حمدى فتحى فى جهة اليمين ومروان عطية كلاعب وسط مدافع.

وهناك إختيار آخر قد يلجأ له فيتوريا فى حال الاعتماد على الثنائى حمدى فتحى ومروان عطية فى وسط الملعب، ويتم الاستعانة بمحمود كهربا فى دور صانع اللعب نظرًا لميول كهربا الهجومية أكثر من الدفاعية وإن كانت رغبة فيتوريا الأقوى تتمثل فى الاختيار الأول بإعادة الننى للتشكيلة الأساسية، برغم الهجوم الذى تعرض له فى مباراتى موزمبيق وغانا بسبب تواجد الننى فى التشكيلة الأساسية.

وخلال التدريبات سيحسم الجهاز الفنى قراره النهائى بشأن البديل المناسب لإمام عاشور الذى بات أحد أهم العناصر الأساسية فى تشكيلة منتخب مصر.

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