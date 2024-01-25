الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السبت.. جولة تفقدية لوزير التموين بصومعة ميناء غرب بورسعيد

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

يقوم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح السبت المقبل الموافق 27 يناير الجاري، بجولة لتفقد صومعة ميناء غرب بورسعيد.

العمل بصومعة ميناء غرب بورسعيد، قارب على الانتهاء، وهي مصممة لتعمل بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن والمخصصة للأقماح المستوردة.

جدير بالذكر أن وزير التموين، قد قام بوضع حجر الأساس لإقامة صومعة حبوب في رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد في نهاية أكتوبر من العام 2021.

باسيلى: 110 ملايين دولار من البنك الدولى لاستكمال مشروع الصوامع الحقلية

وأوضح وزير التموين في تصريحات له، أن السعة التخزينية تصل إلى 100 ألف طن بتكلفة تبلغ 520 مليون جنيه، منها 13.2مليون  يورو قرض من صندوق أوبك لتنمية الدولية "أوفيد"، والباقي تمويلات ذاتية من الشركة العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه.

وبناء الصومعة يأتي في إطار المشروع القومى للصوامع لتقليل الهادر من الأقماح، حيث إنه قبل عام 2014، كان يتم تخزين القمح في شون ترابية بفاقد يتراوح من 10 إلى 15%، لذا  الهدف من التوسع في انشاء الصوامع هو تقليل الهادر والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف العام، حيث تتم عملية التقليب والتبخير بشكل مميكن ومتحكم فيها آليا، لافتا إلى أن إجمالي السعات التخزينية ارتفع ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن.

txt

بسعة تخزينية 60 ألف طن قمح.. وزيرا التموين والتنمية المحلية يتفقدان صومعة دمنهور

وأضاف أن فترة تنفيذ الصومعة تستغرق 18 شهرا، وسيوفر المشروع 50 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى نحو 2000 فرصة أثناء إنشاء المشروع.

وأكد أن المشروع جاء فى ضوء الحاجة الملحة لتشغيل ميناء بورسعيد فى عمليات التفريغ والتخزين، بالإضافة إلى ذلك تشغيل خطوط السكك الحديدية من بورسعيد إلى صوامع التخزين الداخلية.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع يتمثل فى زيادة الكثافة التخزينية فى الموانئ المصرية لاستقبال القمح المستورد، وتقليل العبء عن موانئ دمياط والإسكندرية، وتقليص الوقت المستهلك فى توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات، وتقليل فترة انتظار البواخر المحملة بالقمح المستورد على رصيف الميناء من 15 يوم عمل إلى 6 أيام عمل، لافتا إلى أنه يتم سنويا استقبال 100مركب بواقع 10 مراكب شهريا ولا تستطيع أي ميناء تحمل هذا الحمولة.

وأوضح أن الصومعة تتميز بأنها مربوطة بسكة حديد تساعد على نقل الأقماح داخل البلاد دون الحاجة إلى استخدام النقل البري مما سيعمل على توفير السيولة المرورية للمحافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، وستعمل الصومعة على تخزين نحو 1.3 مليون طن بمعدل 13 دورة سنويا.

ولفت وزير التموين إلى وجود خطة لزيادة السعات التخزينية للصوامع خاصة في مناطق الزراعات كمنطقة توشكى، حيث سيتم إضافة 500 ألف فدان، بالإضافة إلي مركز لوجستي لتجميع الأقماح في منطقة دندرة بأسوان.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية صومعه ميناء غرب بورسعيد محافظة بورسعيد صومعة المخصصة للاقماح المستوردة

مواد متعلقة

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

النواب في أسبوع.. تأييد للرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

عاجل.. خطة حكومية لتسريع دمج الاقتصاد غير الرسمى

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة