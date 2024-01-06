بسعة تخزينية 60 ألف طن قمح.. وزيرا التموين والتنمية المحلية يتفقدان صومعة دمنهور

علي هامش زيارة كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية لمحافظة البحيرة اليوم السبت، والتي تم فيها تفقد عدد من المشروعات التجارية واللوجستية وكذلك افتتاح المرحلة الأولى من أولى مشروعات المنطقة اللوجستية في مدينة دمنهور.

قام وزيرا التموين والتنمية المحلية بتفقد صومعة دمنهور بمحافظة البحيرة وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء شريف باسيلي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والسيد مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة.

السعة التخزينية لصومعة دمنهور ٦٠ ألف طن

وتبلغ السعة التخزينية لصومعة دمنهور بمحافظة البحيرة ٦٠ ألف طن وتشمل ١٢ خلية سعة كل منها ٥٠٠٠ طن وذلك للمحافظة علي مخزون القمح بشكل آمن تماما دون فاقد او هادر، هذا وقد استمع السادة الوزراء والوفد المرافق لهما لشرح تفصيلي لنظام العمل والتحكم داخل الصومعة وكيفية مراقبة المخزون وعمليه التداول والنقل بشكل مميكن.

وتأتي هذه الزيارة لصوامع الغلال بزاوية غزال بدمنهور للتأكد من جاهزية الصوامع والشون وسعتها التخزينية لإستقبال الكميات المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة.

كما حرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارته لمحافظة البحيرة اليوم السبت علي القيام بزيارة نيافة الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وتوابعها والخمس مدن الغربية وذلك في مقر مطرانية البحيرة بمدينة دمنهور بحضور السيد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

و أعرب المصيلحي عن تمنياته بأن يُعيد المولي عز وجل هذه المناسبة الغالية على جميع المواطنين الأقباط شركاء الوطن، بالصحة والعافية والتوفيق وأن يديم على مصرنا الحبيبة والشعب المصري العظيم الأمن والسلام والاستقرار ودوام المحبة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن.