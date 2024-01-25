الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماذا يريد محامو الادعاء من "العدل الدولية" في اتهام إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية؟

جانب من دمار غزة
جانب من دمار غزة

كشف أبو بكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية، تفاصيل استعداد محكمة العدل الدولية، غدًا، بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العمليات العسكرية في غزة، وذلك في إطار القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

المحامون تقدموا بالعديد من الأدلة التي تثبت تورط إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن المحامين تقدموا بالعديد من الأدلة التي تثبت تورط إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المحامين ينتظرون إصدار أوامر توقيف بحق مسئولين إسرائيليين خصوصًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع وآخرين بتهمة التحريض وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وتابع: "الادعاءات التي قدمها المحامون تتعلق بتغيير شكل منطقة قطاع غزة والشرق الأوسط بعد الحرب، وقطع المياه والكهرباء عن القطاع وغيرها".

وأشار إلى أن المحامين يستندون أيضًا إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية بإيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، متابعًا: "صحيح أن بوتين لم يتم اعتقاله لكن حريته تقيدت في السفر، وهذا ما يريدون على الأقل الوصول إليه مع المسئولين الإسرائيليين".

غزة قطاع غزة إسرائيل العدل الدولية محكمة العدل الدولية القاهرة الإخبارية

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