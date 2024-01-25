الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قاتل طفل أوسيم: أنا عريس جديد وخلصت عليه بسبب توك توك

جثة
جثة

أدلى المتهم بـ قتل طفل وإلقاء جثته في ترعة بأوسيم باعترافات تفصيلية لجريمته التي تم الكشف عنها بعد ١٥ يومًا من ارتكابها. 

عريس جديد

وقال المتهم إنه تزوج من شهرين فقط "عريس جديد" وكان يمر بضائقة مالية ففكر في طريقة سريعة للحصول على المال، خاصة أنه يعمل سمكري ولا يعمل بشكل مستمر، فقفزت إلى ذهنه فكرة النزول إلى الشارع وسرقة توك توك، لكنه حرص أن يكون سائقه صغير السن لسهولة السيطرة عليه.

وبالفعل وقع اختياره على المجني عليه عندما شاهد سنه الصغير وجسده الضئيل وأوقفه طلب منه توصيله لمنزله لنقل بعض الأشياء وأثناء سيرهما في منطقة مهجورة مجاورة لترعة طلب منه التوقف بحجة انتظار صديق له، وعندما توقف الطفل نزل من التوك توك حاول المتهم خنقه من الخلف، فاستطاع الطفل الهرب منه، ولاحقه المتهم حتى أسقطه في الترعة وقذف عليه أحجارًا كبيرة حتى اختفى تحت الماء، وعندما تأكد من غرقه استقل التوك توك وفر هاربًا، ثم باعه لأحد الأشخاص الذي قطعه خردة وباعه أجزاء وقطع غيار. 

بلاغ بتغيب الطفل

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طفل عمره ١٤ سنة مجهول الهوية داخل مجرى مائي بمنطقة أوسيم ولم يعثر في ملابسه على أية أوراق تدل عن شخصيته، ووجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة إجراء التحريات اللازمة لحل اللغز وكشف ملابسات الواقعة. 

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اختفاء الطفل 

اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، اجتمع بضباط مباحث مركز أوسيم لتشكيل فريق بحث رفيع المستوى للوقوف على حقيقة العثور على جثة الطفل، خاصة بعد ملاحظة أثار خنق على رقبة المجني عليه ما يؤكد وجود شبهة جنائية وتعرضه للقتل، وبدأ فريق البحث في جمع كافة المعلومات وفحص بلاغات التغيب المحررة بمركز اوسيم وعلى مستوى الجمهورية كافة حتى عثر على بلاغ بتغيب طفل تنطبق مواصفاته مع مواصفات جثة المجني عليه.

التعرف على جثة الطفل

واستدعى فريق البحث بقيادة العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أسرة الطفل صاحبة بلاغ التغيب ليقرروا أن ابنهم يعمل سائق توك توك وتغيب منك ٧ يناير الجاري أي قبل ٥ أيام من العثور على الجثة، وبعرضها عليهم تعرفوا عليها وأكدوا أنها لطفلهم وسط حالة انهيار شديدة. 

وتوجهت خطة البحث برئاسة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة لفرضية السرقة، خاصة مع عدم العثور على التوك توك ملك المجني عليه، بعد حوالي ١٠ أيام من التحري وتتبع خطوط سير المجني عليه تم حل اللغز بعد التوصل لمشاهدة له مع شاب يستقل معه التوك توك رصدتها كاميرا مراقبة.

وألقت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم القبض على الشاب الذي كان برفقة المجني عليه قبل اختفائه، وحاول انكار معرفته بالمجني عليه إلا أنه مع استمرار استجوابه فجر مفاجأة بعد مواجهته بالفيديو الذي يصور استقلاله التوك توك مع الطفل المجني عليه، معترفًا بأنه أنهى حياته وألقاه في ترعة بقرية الكوم الأحمر. 

تم تحرير محضر باعترافات المتهم كاملة، وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

قاتل طفل اوسيم عريس جديد توك توك قتل طفل الجيزة

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