الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

داكا يقود هجوم منتخب زامبيا أمام المغرب فى أمم إفريقيا

منتخب زامبيا
منتخب زامبيا

يستعد منتخب زامبيا لمواجهة المغرب في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويسعى الفريق الزامبي لتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في الصعود إلى ثمن النهائي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين بينما يتواجد منتخب المغرب في الصدارة برصيد 4 نقاط.

وجاء تشكيل منتخب زامبيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تريسفورد مولينجا

خط الدفاع: لوبامبو موسوندا - فرانكي موسوندا - ستوبيلا سونزو - تاندي موابي

خط الوسط: ميجيل تشانجا - لاميك باندا - إيمانويل باندا - كينيدي موسوندا - إدوارد تشيلوفيا

خط الهجوم: باتسون داكا 

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