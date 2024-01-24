وزير الخارجية يعرب عن تطلعات مصر لتعزيز التعاون مع الرئاسة الموريتانية للاتحاد الإفريقى

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن التطلع إلى تعزيز تعاون مصر مع الرئاسة الموريتانية للاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد)، وريادة الرئيس السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في إفريقيا.

واستقبل وزير الخارجية اليوم الأربعاء، محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، الذى يزور مصر، حاملًا رسالة شفهية من رئيس الجمهورية الموريتانية "محمد الشيخ الغزواني" إلى شقيقه رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، إن الوزير سامح شكري أشاد في بداية اللقاء، بالعلاقات الثنائية المتميزة والتنسيق المستمر بين البلدين، مستعرضًا الطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الموريتانية، والتي تُوجت مؤخرًا بالزيارة الناجحة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للقاهرة في يونيو 2023.

وخلال المباحثات، استعرض الوزيران مجالات التعاون المتنوعة بين البلدين، لا سيما في مجالات التدريب والنقل والتعليم ومكافحة الإرهاب، والموقف بشأن تبادل تأييد الترشيحات الدولية للبلدين، وتم الاتفاق على عقد اللجنة المُشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في أقرب فرصة ممكنة، وفقًا لما اتفق عليه رئيسا البلدين في يونيو 2023.

صون استقرار القارة الإفريقية والشرق الأوسط

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الهامة والحيوية على الساحة الإفريقية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب فى قطاع غزة، والوضع فى السودان والصومال وأمن البحر الأحمر، والوضع السياسى والأمني فى منطقة الساحل الإفريقى، مع التأكيد على توافق البلدين حيال بذل الجهود الحثيثة لإيجاد حلول ناجعة لتلك القضايا من أجل صون استقرار القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وأكد وزير خارجية موريتانيا، على العلاقة الأخوية الخاصة التى تجمع بين مصر وموريتانيا تاريخيًا، والتى تلقي بظلالها دائمًا على كثافة الزيارات المتبادلة والتشاور المستمر تجاه التحديات المشتركة، والتضامن فى مواجهة تلك التحديات.