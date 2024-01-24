تطوير الكوادر والبنية التحتية.. تقرير يستعرض ملامح الطفرة بأجهزة وزارة الداخلية

استعرضت مني قشطة باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في تقريرها الذي حمل عنوان “الشرطة المصرية.. جهود حثيثة في مكافحة الإرهاب وضبط منظومة العمل الأمني”.

وتناول التقرير كيف طورت وزارة الداخلية البنية التحتية الشرطية والارتقاء بمنظومة الأداء الأمني:

تطوير البنية التحتية الشرطية والارتقاء بمنظومة الأداء الأمني

وذكر التقرير أن وزارة الداخلية قامت بتطوير البنية التحتية الشرطية، حيث جرى إنشاء وتطوير عدد كبير من المنشآت الشرطية أبرزها: “مركز تأهيل ذوي الهمم بالعاشر من رمضان، الإدارة العامة للجوازات المجمع الطبي بالقاهرة الجديدة، مبنى قطاعات الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأفراد بالعباسية، قطاع أمن الجيزة بأكتوبر، الإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص مرور الدقي بأكتوبر، مبني الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة قطاع أمن القاهرة، وعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل”.

فضلًا عن إنشاء عدد من المقار الجديدة لمديريات الأمن وأبرزها: الدقهلية، دمياط، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، العلمين”.

وفي السياق ذاته، طورت وزارة الداخلية عدد من أقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية، وانطلقت المرحلة الأولى من عمليات التطوير في يونيو 2020 حيث تم الانتهاء من تطوير أقسام الشرطة في عدد من المحافظات منها: القاهرة الجيزة الإسكندرية، وجنوب سيناء.

وشملت أعمال التطوير: “مكاتب حقوق الإنسان بالأقسام والاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وميكنة إجراءات العمل بإتاحة الربط بقواعد معلومات دقيقة ومركزية من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني وتقليل الزمن الذي قد يستغرقه المواطن للحصول على الخدمات، فضلا عن مراعاة توحيد الشكل العام لتلك الأقسام بمظهر جمالي حضاري، وإتاحة أماكن انتظار مميزة وكريمة توفر الراحة الطالبي الخدمة، مع مراعاة ذوي القدرات الخاصة بمداخل تلك الأقسام”.

كما شملت أيضًا، تطوير عدد من مقرات الإدارات الأمنية ونحو 102 سجل مدني على مستوى الجمهورية في يونيو 2020، وافتتاح عدد من المقرات الأمنية الجديدة، وتزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة، والتي تسهم في تقديم جميع الخدمات الأمنية للمواطنين بسهولة ويسر، ومن ذلك افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة لمرور 6 أكتوبر، الإدارة العامة لمرور الجيزة، ومديرية أمن الجيزة.

وفي 2022، تم إنشاء عدد من مديريات الأمن بالمدن الجديدة التي تقوم الدولة بإنشائها، وذلك في محافظات الدقهلية، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، دمياط، ومديرية أمن مدينة العلمين الجديدة.

كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد من النقاط الشرطية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن إقامة "القرية التكتيكية بالأمن المركزي" وهي منطقة حديثة للتدريبات الخاصة بعناصر الأمن المركزي لرفع كفاءة الضباط والعاملين للقيام بالمهام الموكلة إليهم بكفاءة.

واهتمت الوزارة بتطوير أماكن الاحتجاز كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تم إنشاء عدد 3 مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل في عام 2022 خارج الكتل السكنية في العاشر من رمضان، و15 مايو، وأخميم الجديدة.

وتتخذ الدولة في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء جميع الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية.