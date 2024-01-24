جمال رائف: كلمة الرئيس فى احتفالية عيد الشرطة تحمل رسائل للداخل والخارج

وجّه الكاتب الصحفي جمال رائف، التحية لرجال الشرطة في عيدهم، مؤكدًا أن رجال الشرطة حصن حصين للأمن المصري.

وقال رائف في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في احتفالية عيد الشرطة كانت في غاية الأهمية، وحملت عددًا من الرسائل سواء المتعلقة بالداخل المصري أو حتى الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الداخل المصري.

وأضاف أن الرئيس السيسي خلال كلمته أثنى على الشرطة المصرية، ووجه تحية لهم ولأرواح الشهداء، مؤكدًا أن هذه كانت لفتة رائعة من الرئيس.

كما أكد أن الرئيس السيسي تحدث عن أمر بالغ الأهمية، وهو أن الشرطة المصرية تسعى طوال الوقت لتحقيق مفهوم الأمن الشامل، وهنا تظهر الرؤية المصرية الأعم في تحقيق الأمن الداخلي المصري.

جمال رائف: القيادة السياسية المصرية مهتمة جدًا بالأمن القومي العربي

وتابع: "الرئيس السيسي أكد أيضًا أن الأمن المصري معتمد على التنمية كإحدى الركائز المهمة في دعم الاستقرار الداخلي وتحقيق الأمن الداخلي المصري".

وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية أيضًا مهتمة جدًا بالأمن القومي العربي، متابعًا: "كما أوضح الرئيس خريطة الصراع الإقليمي وتأثيرها على الداخل المصري".