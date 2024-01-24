المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين: الأوضاع صعبة جدا في شمال غزة

قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع عدد النازحين في رفح يفوق قدرتنا على تقديم الخدمات.

وأضاف المنسق الأممي، في تصريحات صحفية اليوم، أنهم بحاجة لزيادة كميات الوقود خاصة في شمال غزة لتشغيل المستشفيات.

وأوضح أن الطواقم الطبية تعاني صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع الشهداء والمصابين وندرة المستلزمات الطبية، مشددا علي أن الأوضاع صعبة جدا في شمال غزة.

وتابع المسؤول الأممي "نحن بحاجة لزيادة توصيل المعدات المنقذة للحياة إلى غزة".

للمرة الثانية.. وزير بحكومة الاحتلال يدعو لقصف غزة بـ"قنبلة نووية"

وسبق، وأعاد وزير التراث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أميخاي إلياهو، اليوم الأربعاء، تكرار تصريحاته الداعية لقصف قطاع غزة بقنبلة نووية".

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه خلال زيارة إلى مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، أعاد إلياهو تأكيد دعوته لإسقاط سلاح نووي على قطاع غزة.

وأضافت: “إلياهو” أشار إلى أن محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعاوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل تعرف مواقفه".

وكان “إلياهو” أدلى للمرة الأولى بتصريح بشأن قصف غزة بقنبلة نووية مطلع نوفمبر الماضي، وأثار ردود أفعال رافضة على المستوى الدولي.