الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات آسرية تدفع أب لإنهاء حياة ابنته في المنيا

متهم
متهم

تسببت الخلافات الآسرية في إنهاء أب حياة ابنته داخل غرفتها في قرية تلة، إحدي قرى مركز المنيا

وتلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بقيام شخص بذبح ابنته، داخل غرفتها في منزله بقرية تلة بمركز المنيا.

وانتقل فريق من البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين قيام «ع. م»، 45 سنة، مقيم بقرية تله، بذبح ابنته «ي»، 18 سنة، بسبب خلافات أسرية، حيث تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم- سكين.

وتبين وجود جرح قطعي بالرقبة 15 سم، وتقرر نقلها إلى مشرحة مستشفي المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم تحت تصرف النيابة العامة.

الخلافات الأسرية مركز المنيا قرية تلة ذبح ابنته جرح قطعي

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